Гибель детей в Одесской области: активистка указала на ответственность социальных служб

Председатель правления "Украинской сеть за права ребенка" Дарья Касьянова считает, что в гибели во время пожара четырех малолетних детей в Одесской области социальные службы нельзя делать виновными, однако, стоит говорить о профессиональной ответственности.

По ее словам, маленькие дети, находящиеся в семьях, которые принято называть "неблагополучными", должны быть в поле зрения социальных служб. Она отметила, что в селе Черная Окнянского района Одесской области, специалиста по социальной работе нет, а Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, который, по логике, должен выявить такую семью и взять под социальное сопровождение обе семьи, был ликвидирован в 2015 году. А на все село работают три сотрудника службы по делам детей.

Она напомнила, что одна из матерей двоих детей, погибших, рожала ребенка, когда была в несовершеннолетнем возрасте, поэтому они нуждались социальное сопровождение и состоять на учете в службе по делам детей, в семье, находящиеся в группе риска.

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