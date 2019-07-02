Давайте спросим киевлян: Юсов предложил провести референдум о переезде Офиса президента в ''Украинский дом''

Общественный и политический деятель Андрей Юсов напомнил, что в Украине работает представительная демократия, при которой избиратели делегируют избранным представителям принимать решения от имени общины.

Именно поэтому, по его мнению, нет смысла проводить референдум относительно переименований улиц; киевляне, по его словам, выбрали Киевский горсовет, которая от имени городской общины уполномочена принимать такие решения.

Позиция главы Администрации президента Андрея Богдана, как отметил Юсов, способствует пророссийскому гибридному реваншу, а также напомнил, что Офис президента не осуществляет оценку политической ситуации в Украине, а должен организовывать работу президента страны.

Он посоветовал провести референдум и спросить киевлян по поводу переезда офиса президента из одного помещения в другое, которое усложнит дорожное движение и потребует дополнительного финансирования на такой переезд. А Андрею Богдану прочитать учебник по истории, который ему недавно подарили активисты, и понять, кто является настоящим героем для Украины.

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