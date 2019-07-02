Предложение Зеленского об отмене ''Роттердам+'' не имеет смысла: эксперт считает предложение президента популизмом

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук отметил; отказ от формулы "Роттердам +" при формировании цены на электроэнергию не имеет смысла, поскольку с 1 июля она потеряла свою силу.

По его убеждению, такой шаг со стороны президента имеет популистские мотивы и осуществлен на фоне предвыборной гонки в парламент.

Обсуждаем с экспертом, как отразится на рынке электроэнергетики новые условия поставки угля, стоит ли ожидать изменения тарифов на электроснабжение, какими будут новые возможные реалии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду тест законопроекта, которым предлагается предусмотреть механизм формирования стоимости электрической энергии, произведенной на угольных электростанциях, по принципу учета реальных обоснованных затрат на ее производство, имеющее целью отказ от использования формулы "Роттердам +" в поставке импортируемого угля в Украину.

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