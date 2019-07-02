Германия будет не в восторге: эксперт объяснила, почему Европа против участия США в ''Нормандском формате''

Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская считает, что вхождение США в "Нормандский формат" Германия вряд ли встретит с восторгом.

Это противостояние, по мнению эксперта, возникает из-за того, что Трансатлантическое сотрудничество находится в крайне низкой точке из-за пересмотра условий присутствия американских войск в Европе, позиции США по строительству и экспорту газа через газопровод "Северный поток-2", а также условий экспорта немецких товаров в Америку.

Однако, по ее словам, США и сами не готовы к такому формату урегулирования ситуации вокруг Украины. По ее мнению, формат участия Белого дома может быть подобный тому, который выбрал действующий президент США Дональд Трамп в переговорах между КНДР и Южной Кореей, где никто не ставит под сомнение его лидерство и он является единственным переговорщиком в этом процессе.

Вместе с тем она выразила сомнение по восстановлению формата, в котором был подписан Будапештский меморандум-за того, что позиция Британии не будет конструктивной.

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