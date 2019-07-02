Заявления в ПАСЕ о поддержке Украины принципиально не повлияют на решение о возвращение России – эксперт

Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская отметила, что если Украине удастся заручиться консолидированной поддержкой десятка стран, которые будут протестовать против грубых нарушений основополагающих принципов ПАСЕ, это может стать действенным фактором.

Однако, она отметила, что главным остается то, в какой форме и каким способом этот протест будет воплощен. Так, по ее мнению, бойкот заседаний Парламентской Ассамблеи Совета Европы, будет действенным механизмом, вместе с тем, распространение заявлений об осуждении решения о возвращении России в ПАСЕ не будет иметь такого принципиального эффекта.

По ее словам, отсутствие украинской делегации на разных площадках Совета Европы лишит Украину контрпропагандистских возможностей, которая не сможет нивелировать российское толкование событий в Украине, в частности о вооруженном конфликте между Украиной и РФ, которое сейчас начнет распространяться в ПАСЕ.

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