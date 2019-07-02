Двадцатая попытка: Грымчак дал прогноз по соблюдению ''режима тишины'' на Донбассе

Заместитель министра по временно оккупированных территорий Юрий Гримчак отметил, что сегодняшняя попытка договориться в Минске о прекращении огня на Донбассе будет двадцатой.

По его словам, все предыдущие попытки обеспечить длительное перемирие заканчивались из-за того, что пророссийские боевики не соблюдали достигнутых договоренностей и открывали огонь. Грымчак напомнил, что первая попытка была еще в июле 2014 года, когда перемирие было объявлено по всей линии разграничения. Именно тогда, после сорванных договоренностей со стороны боевиков, украинские войска начали освобождение Донбасса.

Повторение такой ситуации сегодня, по его мнению, труднопредсказуемо но, по его словам, в районе Станицы Луганской, где произошло разведение войск, на данный момент перемирия соблюдается, что, отметил заместитель министра, подтвердили и в ОБСЕ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал