Снижение цен на лекарства, о котором заявили в Кабмине, скорее всего не произойдет: эксперт объяснил причины

Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов отметил, что снижение цен на лекарства, о котором заявили в Кабмине, скорее всего не произойдет.

По его словам, процесс ценообразования является большой проблемой для украинского рынка из-за того, что рынок на 85% состоит из средств, которые платят сами пациенты, на которых приходится львиная доля таких расходов. вместе с тем государство является не очень большим покупателем.

Сейчас предлагается к регуляции цены производителей и торговой наценки. Так, он напомнил, что до июля 2015 уже существовала система регрессивной торговой наценки, которую хотят ввести снова. Но, по его словам, отказ был вызван тем, что фактически на цены она никак не влияла.

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