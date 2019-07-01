Отставка главы МИД не состоялась: Грищенко раскрыл суть конфликта Климкина и Зеленского

Дипломат Константин Грищенко – о несостоявшейся отставке главы Министерства иностранных дел Павла Климкина.

"Думаю, это большая ошибка тех, кто играет в политические игры. В ситуации Климкина – он не может, не способен сейчас руководить министерством. Как вообще можно руководить им без контакта с президентом? Это полная бессмыслица", – убежден Грищенко.

Дипломат комментирует публичный скандал, который разгорелся между президентом Владимиром Зеленской и главой МИДа. В чем суть конфликта? Почему профильный комитет Верховной Рады отказывается отправить Климкина в отставку и назначить министром Вадима Пристайко, кандидатуру которого предлагает Администрация президента?

Подробнее о ситуации вокруг украинского дипломатического ведомства – смотрите в этом выпуске Студии Obozrevatel.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся