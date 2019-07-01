Повторение сценария по освобождению Славянска и Краматорска: военный эксперт дал прогноз успешности таких операций

Военный эксперт Олег Стариков объясняет, возможно ли повторение истории, когда после объявления перемирия, боевики начнут активную фазу ведения боевых действий.

Эксперт напомнил, что согласно концепции России по ведению гибридных войн, предусматривается применение нерегулярных военных формирований, мятежей, сепаратистских движений. Поэтому, по его мнению, на силовое противостояние, развертывание фронтовых наступлений, присущих временам Второй мировой войны, ожидать не стоит.

Говорим о том, возможно ли повторение успешного освобождения Славянска и Краматорска, что стало очень важными стратегическими и ключевыми моментами Антитеррористической операции на территории Донецкой области и где, в каком городе этот успех возможно повторить.

О том, ждут местные жители ВСУ или будут противостоять украинскому военным; ответы на эти и другие вопросы по ситуации на Донбассе – в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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