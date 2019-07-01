Российские армейские корпуса меняют зеленые каски на голубые каски ''миротворцев'' – эксперт

Военный эксперт Олег Стариков комментирует завершение разведение сил личного состава ВСУ и незаконных вооруженных формирований в Станице Луганской.

"По российской методологии ведения гибридной войны, следующим шагом должна стать"миротворческая операция", когда российские вооруженные военные формирования меняют зеленые армейские каски, на голубые шлемы "миротворцев", – считает эксперт.

Говорим о том, является ли это позитивным сигналом или опасностью для Станице Луганской, из-за возможной частичной оккупации пророссийскими боевиками?

Можно ли доверять информации ОБСЕ, про отвод формирований боевиков? Какие города, оставленные украинскими войсками, могут быть следующими?

Ответы на эти и другие вопросы по ситуации на Донбассе – в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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