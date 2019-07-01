Рост контрабандного потока в Украину увеличится: эксперт дал оценку изменениям на таможне

Экономист Евгений Невмержицкий прокомментировал изменении лимита на беспошлинный ввоз посылок из-за рубежа, которое с 1 июля снизится с 150 до 100 евро.

По его мнению, из-за снижения цены товара, с которой будут начинаться таможенный сбор, увеличится количество контрабандных поступлений товаров. И попытки государства увеличить поступления в бюджет, не дадут ожидаемого результата.

Экономист отметил, что стоимость посылок из-за рубежа с товарами, которые граждане Украины покупают для собственного потребления, могут облагаться пошлиной после достижения суммы в 1000 евро. Кроме того, администрирование таких таможенных пошлин, установление соответствующей адекватной стоимости таких товаров, по мнению эксперта, будут требовать дополнительных финансовых и административных ресурсов, также снизит экономический эффект такой новации.

Напомним, с 1 июля международные посылки стоимостью выше 100 евро будут облагаться налогом. В частности, для посылок от 100 до 150 евро будет начисляться НДС 20%, а если стоимость посылки превышает 150 евро - начисляется ввозной налог 10% + НДС 20% на сумму превышения беспошлинного лимита и налога.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся