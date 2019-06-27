Зарабатывать больше $1000: названы востребованные в Украине профессии

Начинаем с традиционной рубрики "Народный Обозреватель". На какую пенсии и когда вы рассчитываете? Интересуемся мнением украинцев.

О зарплатах и профессиях говорим с гостем студии – экспертом по трудоустройству Юлией Дрожжиной.

На кого пойти учиться? Стоит ли ориентироваться на госзаказ по профессиям? В каких сферах самая большая, а в каких – самая низкая конкуренция?

"Что касается зарплат – все зависит от профессиональной сферы. В агрономии достаточно конкурентоспособные украинские зарплаты, на уровне европейских. Это может быть и $1000, и $1500. Те же деньги, которые предлагают за границей. Также работодатели понимают, что у нас дефицит в рабочих специальностях. И они готовы пересматривать зарплаты, чтобы мотивировать людей оставаться и не уезжать", – рассказывает Дрожжина.

Она развенчивает мифы о том, что "белые воротнички" зарабатывают больше рабочих специальностей.

"Хороший инженер заработает больше, чем средненький или плохонький юрист", – подчеркивает эксперт.

О самых перспективных профессиях в Украине – смотрите в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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