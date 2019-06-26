Украину захлестнула волна новых наркотиков: в Минздраве встревожены

Украину сегодня захлестнули новые наркотики – так называемые аналоги наркотических средств.

Чем они опасны, рассказал директор центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава Украины Сергей Шум.

"Постоянно преступники совершенствуют свои практики, продуцируют новые вещества, с которыми мы не можем бороться. Не могут своевременно реагировать даже наши коллеги из Национальной полиции, поскольку это вещество является новым, его нет в перечне запрещенных. Нельзя человека даже к уголовной ответственности привлечь", – заявил он.

"С другой стороны – вопрос относительно отравлений и смертей. Поскольку это опасные вещества, свойства которых не знают ни те, кто покупает, ни те, кто продают, от них могут быть у людей очень большие проблемы", – подчеркнул эксперт.

По его словам, в некоторых странах Евросоюза для борьбы с данной проблемой даже проверяют чистоту наркотических веществ в клубах: "Молодые люди покупают наркотики, но общественные объединения предлагают им проверить, можно ли употреблять это наркотическое вещество или нет. Например, в одном из испанских клубов почти все, кто получал ответ, что это вещество нельзя употреблять, отказывались".

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