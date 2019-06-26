Проверка Путина: для чего Россия подняла армию вблизи границ Украины

Проверка Путина: для чего Россия подняла армию вблизи границ Украины283Читать материал на украинском
Президент России Владимир Путин решил внезапно проверить боеготовность войск РФ на границе с Украиной. Что происходит?
Ситуацию проясняет военный эксперт Олег Жданов.
" Такая проверка не значит, что они (российские войска. – Ред.) сейчас поднимутся и пойдут в наступление", – заверяет Жданов.
"Кстати, такой подъем по тревоге совершается за счет "неприкосновенных запасов" и на восстановление НЗ теперь нужно 1-2 месяца", – рассказывает он.
Также обсуждаем финансовую помощь от США в размере $4 млн, которую Украина получит для защиты своих складов боеприпасов. Дойдут ли деньги по назначению? Как это поможет предотвратить пожары на складах?
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