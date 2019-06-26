Проверка Путина: для чего Россия подняла армию вблизи границ Украины

Президент России Владимир Путин решил внезапно проверить боеготовность войск РФ на границе с Украиной. Что происходит?

Ситуацию проясняет военный эксперт Олег Жданов.

" Такая проверка не значит, что они (российские войска. – Ред.) сейчас поднимутся и пойдут в наступление", – заверяет Жданов.

"Кстати, такой подъем по тревоге совершается за счет "неприкосновенных запасов" и на восстановление НЗ теперь нужно 1-2 месяца", – рассказывает он.

Также обсуждаем финансовую помощь от США в размере $4 млн, которую Украина получит для защиты своих складов боеприпасов. Дойдут ли деньги по назначению? Как это поможет предотвратить пожары на складах?

Последние новости о возвращении России в ПАСЕ и деле против Дональда Трампа – далее в этом выпуске Студии Obozrevatel.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!