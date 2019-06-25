"Как Иуда продал Христа": Борислав Береза о скандальном возвращении России в ПАСЕ

"Как Иуда продал Христа": Борислав Береза о скандальном возвращении России в ПАСЕ416Читать материал на украинском
В первой части выпуска обсуждаем новость о том, что в Польше погиб украинец, выехавший на заработки.
Эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина – о рисках, с которыми можно столкнуться во время работы за границей. Как их предотвратить и обезопасить себя?
Во второй части программы говорим о скандальном возвращении России в ПАСЕ.
С последними новостями из Страсбурга – член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины (внефракционный) Борислав Береза.
"Сэр Роджер Гейл, глава британских консерваторов и большой друг Украины, сказал, что когда-то Иуда продал Христа за 30 сребреников, а сейчас мы увидели, как Европа продала Украину за 70 млн евро", – говорит Береза.
"Деньги, к сожалению, решают большое количество вопросов в Европе. Это прагматизм. И мы должны тоже заниматься экономикой, строить страну и заниматься сами собой. В Европе уважают сильных и богатых. Если мы станем богатыми – нам будет легче общаться с европейцами", – подчеркивает политик.
Больше о "друзьях Кремля" в Европе узнайте из нашего эфира.
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