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"Как Иуда продал Христа": Борислав Береза о скандальном возвращении России в ПАСЕ

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В первой части выпуска обсуждаем новость о том, что в Польше погиб украинец, выехавший на заработки.

Эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина – о рисках, с которыми можно столкнуться во время работы за границей. Как их предотвратить и обезопасить себя?

Во второй части программы говорим о скандальном возвращении России в ПАСЕ.

С последними новостями из Страсбурга – член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины (внефракционный) Борислав Береза.

"Сэр Роджер Гейл, глава британских консерваторов и большой друг Украины, сказал, что когда-то Иуда продал Христа за 30 сребреников, а сейчас мы увидели, как Европа продала Украину за 70 млн евро", – говорит Береза.

"Деньги, к сожалению, решают большое количество вопросов в Европе. Это прагматизм. И мы должны тоже заниматься экономикой, строить страну и заниматься сами собой. В Европе уважают сильных и богатых. Если мы станем богатыми – нам будет легче общаться с европейцами", – подчеркивает политик.

Больше о "друзьях Кремля" в Европе узнайте из нашего эфира.

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