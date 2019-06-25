Не меньше! Экономист назвал обоснованный прожиточный минимум в Украине

Гость студии – экономист Игорь Гарбарук.

Обсуждаем повышение прожиточного минимума в Украине. Насколько это повышение коррелирует с текущей инфляцией?

"1700-1800 гривен – это абсолютно ни о чем. Минимальный прожиточный минимум на сегодня должен составлять 4300 гривен. За меньшую сумму прожить просто невозможно", – уверен эксперт.

Гарбарук напоминает, что в Польше даже минимальные зарплаты в 3-5 раз выше, чем в Украине. Из-за этого миллион украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу. И треть из них, скорее всего, уже не вернется.

"Если так произойдет, что наша новая власть задумается над тем, что делать со страной в целом, то в первую очередь надо думать об интересах каждого человека в отдельности. Нужно удержать здесь тех молодых, трудоспособных, здоровых, которые могут что-то сделать. И вернуть хотя бы часть тех людей, которые выехали на заработки. Это же не просто налоги. Это рабочие руки, которые могут что-то сделать", – советует экономист.

О теневой экономике в Украине и ожидаемых результатах от встречи президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса – смотрите подробнее в этом выпуске Студии Obozrevatel.

Вторую часть эфира (с прогнозом курса доллара) можно посмотреть здесь.

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