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Россию предупредили о последствиях за игнорирование Гаагского трибунала

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Россию ждут серьезные последствия за невыполнение решения Гаагского трибунала по морскому праву относительно освобождения захваченных украинских моряков.

Об этом заявила исполняющая обязанности директора департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.

"В первую очередь, это политические и репутационные последствия. Все понимают, что невыполнение такого рода приказов – это катастрофа для государства, и такого делать никто не может", – отметила Золотарева.

"Мы работаем со всеми партнерами на площадках международных организаций и показываем то, что Россия не выполняет приказы, она нарушает международный правопорядок. Это не просто уже каким-то образом кого-то захватывать, невыполнение такого рода приказов – это абсолютно другое измерение нарушений", – отметила представитель МИД.

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