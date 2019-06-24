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Почему Зеленского не пригласили на G20: дипломат поделился подробностями

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Президента Украины Владимира Зеленского нет в списке приглашенных на саммит G20, который пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня.

Почему так произошло – рассказывает дипломат Василий Филипчук.

"Это вообще не новость. Потому что Украина не входит в "Большую двадцатку", – подчеркивает эксперт.

"Не-членов G20 приглашают, если обсуждаемая тема каким-то образом касается третьей страны. Т.е., если бы были серьезные наработки по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и возможность объявить об этом во время саммита – возможно, господина Зеленского бы и пригласили", – объясняет он.

Подробнее о том, что обсуждается на саммите G20 – узнайте из нашего эфира.

Также в программе традиционная рубрика "Народный Обозреватель". На чем сейчас экономят жители Украины?

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