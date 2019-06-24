"С мужчинами немного дороже": полезные советы, как сэкономить в путешествии с детьми

Продолжаем обсуждать особенности дальних поездок с детьми.

Своим опытом делится эксперт по путешествиям с детьми, трэвел-мама Александра Матвеева.

Первую часть эфира можно посмотреть здесь.

Говорим об авиаперелетах и о правильном подборе багажа.

"Я за минимализм. Сейчас все тарифы с ручной кладью. Я всегда летаю с рюкзаком и с ребенком. У каждого свой рюкзак: у ребенка, у меня, у мужа. Кому не хватило места… Ну сорри. Мы сейчас ездили на машине. И вот когда у тебя нет этого ограничителя, ты ж пихаешь все подряд: вдруг пригодится. А зачем? Например, едем в Европу. Там все цивилизовано. Памперсы, баночная еда. И выбор намного больше, чем у нас", – объясняет Александра.

Также в эфире – о том, в какую цену сейчас обойдется путешествие, и почему "с мужчинами получается немного дороже".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!