"Подходят средиземноморские дожди": народный синоптик о погоде в Украине

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что июль в Украине будет жарким, но с большим количеством осадков.

"На юге, в Одесской области, летом, как правило, подходят средиземноморские дожди. На юге больше дождей, чем по Черниговской, Сумской, северу Харьковской, Луганской областей, потому что южные циклоны к ним не доходят. А в Одесской области дождей в июле будет достаточно. 45-50 мм осадков – это очень нормально для июля, даже много", – рассказал народный синоптик.

"Эти дожди на фоне высоких температур будут грозовыми, быстротекущими, но могут в одном месте вылить столько, что мало не покажется", – добавил Горбань.

В конце июня циклон принесет дожди в Киевскую область и центральные регионы Украины.

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