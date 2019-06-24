"Подходят средиземноморские дожди": народный синоптик о погоде в Украине

"Подходят средиземноморские дожди": народный синоптик о погоде в Украине87Читать материал на украинском
Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что июль в Украине будет жарким, но с большим количеством осадков.
"На юге, в Одесской области, летом, как правило, подходят средиземноморские дожди. На юге больше дождей, чем по Черниговской, Сумской, северу Харьковской, Луганской областей, потому что южные циклоны к ним не доходят. А в Одесской области дождей в июле будет достаточно. 45-50 мм осадков – это очень нормально для июля, даже много", – рассказал народный синоптик.
"Эти дожди на фоне высоких температур будут грозовыми, быстротекущими, но могут в одном месте вылить столько, что мало не покажется", – добавил Горбань.
В конце июня циклон принесет дожди в Киевскую область и центральные регионы Украины.
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