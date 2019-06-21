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Как обезопасить детей от маньяков на улице: эксперт дала важные советы родителям

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Эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская – о том, как избежать опасных ситуаций на улице.

Обсуждаем жестокое убийство 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области, которое прогремело на всю Украину.

"Соседи слышали крики ребенка. Это меня потрясает больше всего. Я очень зла по этому поводу. Никто ничего не делал. Свидетели говорили, что они слышали крики ребенка, но не придали этому значения. Понимаете? Полнейший игнор людей, который могли что-то сделать или вмешаться и спасти жизнь ребенку. Они просто проигнорировали эти крики. Но это же ненормально, что ребенок кричит посреди белого дня", – возмущается Лизвинская безразличием взрослых людей.

Что нужно знать родителям и каким навыкам обучать ребенка? Смотрите подробнее в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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