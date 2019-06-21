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"Филарет не читает Фейсбук": религиовед объяснил, как поступит ПЦУ

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Досрочным выборам – быть. Что украинцы ожидают от новой Верховной Рады? Узнайте из нашей традиционной рубрики "Народный Обозреватель".

Подробности еще одной "горячей" темы – противостояния в украинской церкви – раскрывает религиовед Дмитрий Горевой.

Что будет после того, как почетный патриарх Филарет отверг Томос и объявил о "восстановлении" ранее ликвидированной УПЦ Киевского патриархата?

"Филарет своими действиями вывел себя за пределы Православной церкви Украины. Скорее всего, именно такую формулировку мы увидим на ближайшем синоде, который соберется 24 июня. Епископам в ПЦУ довольно некомфортно накладывать какие-то жесткие санкции или ограничения на Филарета. Хотя бы потому, что многим из них он сделал церковную карьеру", – объясняет Горевой.

"Я уверен, что патриарх Филарет не читает Фейсбук, не сидит в Ютубе. Он получает информацию от своего окружения. И думаю, именно окружение ему формирует такую парадигму", – говорит эксперт.

Больше о мотивах, которыми может руководствоваться Филарет – смотрите в нашем эфире.

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