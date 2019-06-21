Убийство журналиста Комарова в Черкассах: всплыли странные детали

20 июня умер журналист Вадим Комаров, избитый в центре Черкасс 4 мая. Кто ответит за жестокое убийство?

Детали дела раскрывает его коллега, секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев.

"У меня есть мотивированные сомнения, что это дело дойдет до приговора. Что когда-либо будет судебное заседание, – говорит Макеев. – ...Не удивлюсь, если спустя время, когда надо будет закрыть и подшить (дело. – Ред.), найдут какого-то козла отпущения...".

Журналист обращает внимание на некоторые нестыковки и процессуальные аспекты.

Почему производство открыто по статье 115 УК, а не по статье 348-1, которая предоставляет журналисту и его семье такие же права защиты, как правоохранителям?

Убитый Вадим Комаров расследовал коррупцию в органах Черкасской городской власти и другие подобные дела. Какое из расследований могло привести к его гибели? Узнайте больше в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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