"Пирог" для кандидатов в Раду: какие партии попадут в "электоральное гетто"

Продолжаем разговор с гостем студии – экспертом по конституционному праву Богданом Бондаренко.

Первую часть эфира можно посмотреть здесь.

Обсуждаем скандальных кандидатов в народные депутаты. Так, по 113 округу на севере Луганской области в депутаты идет экс-регионал Владимир Струк, который открыто поддерживает т.н. "ЛНР". Законно ли это? Почему ЦИК не откажет ему в регистрации?

Также говорим о пророссийском лобби в новой Верховной Раде. Каким оно будет?

А кто рискует вообще не попасть в парламент?

"Проблема Блока Петра Порошенко в его ребрендинговом виде заключается в том, что они сами себе очень сильно диверсифицировали электоральное поле. Коллеги называют это электоральное "гетто". Они себя туда загнали. А в этом электоральном "гетто", так случилось, есть националисты, Гройсман, Самопоміч, Вакарчук, кто там еще... УДАР мажоритарщиками идет. То есть, пирог есть. Но его нужно делить на многих", – рассказывает Бондаренко.

Подробнее о предвыборных раскладах – смотрите в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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