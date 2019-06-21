"Грузия оккупирована Россией": что говорят о "Майдане" в Тбилиси

В Грузии начался собственный "Майдан"?

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили – о массовых протестах в Тбилиси, которые прошли в ночь на 21 июня из-за выступления в парламенте Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

"Конечно, я бы назвал это Майданом. Протест грузинского народа был вызван тем, что в Грузию приехала российская делегация и власти открыто показали, что практически Грузия оккупирована Россией. Сергей Гаврилов, который известен своими антигрузинскими высказываниями, вчера сидел в кресле спикера Грузии и пытался провести свою пророссийскую пропаганду прямо в парламенте Грузии. Само собой, это вызывало волну протеста и люди вышли", – рассказывает Мамулашвили.

"Думаю, это очень плохо закончится для властей Грузии", – прогнозирует он.

Как будет реагировать РФ и увидим ли мы в Грузии "зеленых человечков" – смотрите в этом выпуске.

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