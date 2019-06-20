ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МедОбозГлавная

Убийство 11-летней Даши: как защитить детей в Украине

380Читать материал на украинском

О резонансном убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области рассказывает Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Какие меры профилактики нужно предпринять, чтобы не допустить повторения подобных преступлений?

"Откуда берутся педофилы? Да 60% из них – это те, кого насиловали, кто переживал сексуальное насилие в детском возрасте. Потом они делают это с другими. И нам надо это предотвращать. Нам надо принимать законы, которые позволят защитить ребенка. Чтобы он потом, уже во взрослом возрасте, не убивал и не насиловал", – призывает Кулеба.

О необходимости принять закон о регистрации педофилов и организовать в Украине детскую кибер-полицию – смотрите в этом выпуске Студии Obozrevatel.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Николай Кулеба
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости