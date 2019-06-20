Убийство 11-летней Даши: как защитить детей в Украине

О резонансном убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области рассказывает Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Какие меры профилактики нужно предпринять, чтобы не допустить повторения подобных преступлений?

"Откуда берутся педофилы? Да 60% из них – это те, кого насиловали, кто переживал сексуальное насилие в детском возрасте. Потом они делают это с другими. И нам надо это предотвращать. Нам надо принимать законы, которые позволят защитить ребенка. Чтобы он потом, уже во взрослом возрасте, не убивал и не насиловал", – призывает Кулеба.

О необходимости принять закон о регистрации педофилов и организовать в Украине детскую кибер-полицию – смотрите в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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