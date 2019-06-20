"Подтверждается тезис Кучмы": Юсов объяснил, почему Украина – не Россия

Украинский общественный и политический деятель Андрей Юсов считает, что президент Владимир Зеленский не сможет по итогам выборов получить подконтрольную Верховную Раду.

"Именно благодаря мощному парламенту подтверждается тезис Кучмы, что Украина – не Россия. Если сегодня забрать украинский парламент как место для дискуссий и альтернативной точки зрения, мы можем получить опасные риски", – считает он.

"Неоднократно уже в новейшей истории парламент был защитником демократии и национальных интересов. Так было во время Кучмы, когда мы не дали воплотить результаты референдума и остаться на третий срок, как он хотел. Так было и во время Революции Достоинства. Думаю, такой предохранитель должен быть и в дальнейшем", – подчеркнул политик.

Юсов отметил, что президент хочет иметь влияние в Раде, но проект "Слуга народа" очень неоднородный, а значит "внутри этой большой фракции будут разные мысли и разные группы".

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