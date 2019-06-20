Скандальный собор Филарета: религиовед объяснила причины и последствия

В четверг, 20 июня, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет провел собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата.

На что претендует Филарет? Как отреагирует на скандальный собор митрополит Епифаний и Вселенский патриархат? Может ли за действиями Филарета стоять Кремль или российские спецслужбы? Разобраться в церковном скандале в Украине помогает религиовед Вита Титаренко.

"Говорить прямо, что это исключительно влияние ФСБ или каких-то российских спецслужб – довольно сложно. Но то, что амбиции святейшего патриарха Филарета удачно и успешно подогреваются – это сложно отрицать", – подчеркивает эксперт.

По словам Титаренко, политическая составляющая в этой ситуации определенно присутствует. Но, возможно, скрыто.

О сценариях дальнейшего развития событий в ПЦУ – смотрите в этом выпуске Студии Obozrevatel.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!