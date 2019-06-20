"Посадки должны быть": Зеленского призвали выполнить предвыборные обещания

Продолжаем разговор с гостем студии – бывшим командиром батальона "Айдар", внефракционным депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком.

Первая часть интервью (о расследовании гибели Дмитрия Тымчука).

Вторая часть интервью (о возрождении неофашизма в Украине).

Возможен ли в Украине "третий Майдан"? Какие действия президента Владимира Зеленского и его команды могут вызывать возмущение общества?

"Я вижу, что та риторика, с которой Зеленский начинал свою предвыборную кампанию, меняется… То, что он обещал – посадки – должны быть", – уверен депутат.

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