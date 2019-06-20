"Посадки должны быть": Зеленского призвали выполнить предвыборные обещания

"Посадки должны быть": Зеленского призвали выполнить предвыборные обещания272Читать материал на украинском
Продолжаем разговор с гостем студии – бывшим командиром батальона "Айдар", внефракционным депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком.
Первая часть интервью (о расследовании гибели Дмитрия Тымчука).
Вторая часть интервью (о возрождении неофашизма в Украине).
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"Я вижу, что та риторика, с которой Зеленский начинал свою предвыборную кампанию, меняется… То, что он обещал – посадки – должны быть", – уверен депутат.
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