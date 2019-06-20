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Смерть Тымчука станет "висяком"? Озвучены новые версии гибели нардепа

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Гибель народного депутата Украины от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука станет очередным "висяком"?

Обсуждаем этот вопрос с гостем студии – бывшим командиром батальона "Айдар", внефракционным депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком.

"Не надо исключать возможность, что это был заказ от спецслужб РФ. Исполнителями могли быть украинцы или пришлая группа – это нужно, чтобы следствие рассматривало", – говорит Мельничук.

Возможен ли пророссийский реванш в Раде? Как отреагируют на политику нынешней власти украинцы и готовы ли они к очередной революции? Как президенту Владимиру Зеленскому и его команде правильно расставить акценты? О политических раскладах и прогнозах на ближайшее будущее узнайте из этого выпуска Студии Obozrevatel.

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