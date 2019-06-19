Белый смог над Киевом: глава Госпотребслужбы рассказал о загрязнении воздуха

Глава ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан посоветовал жителям города избегать во время жары автомагистралей и других мест скопления транспорта.

По его словам, на протяжении всего лета в местах скопления автомобильного транспорта будет превышение по серному ангидриду, диоксиду, пыли, формальдегидам и другим показателям в 5-6-7 раз от предельно допустимой концентрации.

"Что касается пригородных зон, парков, скверов и других территорий, где отсутствует источник загрязнения – то сегодня воздух отвечает стандартам", – отметил Рубан.

Он подчеркнул, что в каждом мегаполисе "свой смог" в зависимости от источников загрязнения. А в Киеве главный загрязнитель и причина "белого смога" в утренние и вечерние часы – это автомобильный транспорт.

О вредных веществах в киевском воздухе и о новом "белом смоге" – смотрите подробнее в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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