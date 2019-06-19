Обеденная "сиеста" в Украине: озвучены подробности о новом Трудовом кодексе

В новом Кодексе о труде украинцам предлагают ввести "сиесту" – обеденный перерыв продолжительностью до четырех часов.

Кого может коснутся это нововведение и как оно отразится на заработной плате? Обсуждаем этот вопрос с юристом общественного объединения "Социальный рух" Виталием Дудиным.

"Проблема Трудового кодекса в том, что он ослабляет позиции профсоюзов. Уволить профлидеров, к примеру, за прогул или невыполнение трудовых обязанностей можно будет без согласия профсоюза. Поэтому сам по себе такой специфический график – это не проблема. Проблема – это отсутствие социального диалога", – уверен юрист.

Что ждет профсоюзы после принятия Трудового кодекса? И как это ощутят на себе разные категории сотрудников?

Также смотрите в нашем сюжете – что думают о введении "сиесты" обычные украинцы.

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