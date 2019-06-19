"Большинство несчастных случаев происходит на глубине 1 метр": как работают спасатели в Украине

Гость студии – Денис Пикалов, сооснователь общественного объединения "Пляжный патруль", эксперт по вопросам водной рекреации.

Продолжаем обсуждать безопасность на пляжах и в городских бассейнах. Первую часть эфира можно посмотреть здесь.

Почему спасатели в Украине не справляются со своей работой? Как обезопасить себя и своего ребенка?

"Что я посоветую родителям: постоянно держать ребенка в поле зрения. К сожалению, абсолютное большинство несчастных случаев происходит на глубине 1 метр. Кто-то толкнул ребенка, кто-то не увидел. Это происходит моментально", – говорит Пикалов.

Почему нужно обучать детей безопасному плаванию и навыкам поведения на воде с самого раннего возраста? О международном опыте подготовке лайфгардов, которым стоит воспользоваться Украине – узнайте больше в этом выпуске программы.

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