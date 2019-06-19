Правила безопасности на воде: основатель "Пляжного патруля" поделился лайфхаками

Гость студии – Денис Пикалов, сооснователь общественного объединения "Пляжный патруль", эксперт по вопросам водной рекреации.

Какие пляжи Киева отвечают нормам отдыха? Где безопаснее всего купаться? Оказывается, даже пляжи со статусом "Голубого флага" могут не соответствовать санитарным критериям.

"Вода не может быть постоянно грязной или постоянно чистой. Она меняется. Мы должны понимать, что кишечная палочка сама по себе не причиняет какого-либо вреда. Но если там есть кишечная палочка – там может быть что-то более страшное. И не только энтеровирусы", – предупреждает Пикалов.

Говорим о том, как берутся анализы воды, почему нельзя купаться после дождя, о правилах безопасности на пляжах и работе спасателей в Украине.

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