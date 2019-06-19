Кто ответит за катастрофу MH17 на Донбассе: названы фамилии

Кто ответит за катастрофу самолета Boeing 777 рейса MH17, который был сбит на Донбассе 17 июля 2014 года?

Уже названы конкретные фамилии исполнителей, но можно ли привлечь к ответственности Россию? Кто и почему "слил" фамилии виновных в прессу? Обсуждаем эту тему с независимым авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем.

Также в эфире – катастрофическая экологическая ситуация в Армянске в Крыму. Местные жители жалуются на ухудшение самочувствия и боятся повторения ЧП с "Крымским титаном".

О заводе Дмитрия Фирташа и "марионетках Кремля", которым наплевать на здоровье людей – рассказывает лидер политической партии "Сила права", вынужденный переселенец из Крыма Андрей Сенченко. Как Украина может повлиять на ситуацию?

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