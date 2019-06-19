Кто ответит за катастрофу MH17 на Донбассе: названы фамилии

Кто ответит за катастрофу MH17 на Донбассе: названы фамилии88Читать материал на украинском
Кто ответит за катастрофу самолета Boeing 777 рейса MH17, который был сбит на Донбассе 17 июля 2014 года?
Уже названы конкретные фамилии исполнителей, но можно ли привлечь к ответственности Россию? Кто и почему "слил" фамилии виновных в прессу? Обсуждаем эту тему с независимым авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем.
Также в эфире – катастрофическая экологическая ситуация в Армянске в Крыму. Местные жители жалуются на ухудшение самочувствия и боятся повторения ЧП с "Крымским титаном".
О заводе Дмитрия Фирташа и "марионетках Кремля", которым наплевать на здоровье людей – рассказывает лидер политической партии "Сила права", вынужденный переселенец из Крыма Андрей Сенченко. Как Украина может повлиять на ситуацию?
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