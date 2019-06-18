"Отпустите депутатов выспаться": названы главные опасности недостатка сна

Сомнолог и президент Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация медицины сна" Юрий Погорецкий рассказал о том, как качество сна влияет на качество жизни в Украине.

"Мудрые решения нужно принимать на выспавшуюся голову, – привел он пример. – Перед принятием законопроекта отпустите депутатов выспаться. 3-4 дня. И тогда получите гениальные законы. Быстро и бесконфликтно. И 100% голосование за правильные законы".

"Если народ будет высыпаться, он поднимет Украину лучше, чем Германию", – уверен эксперт.

Погорецкий перечислил основные правила, которые помогут хорошо высыпаться: принимать перед сном ванну, употреблять богатые триптофаном продукты, отключать гаджеты, вести дневник сна и т.д.

Подробнее о лайфхаках, которые помогут высыпаться, а также об "омоложении" мозга с помощью сна – узнайте в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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