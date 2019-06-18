Травяные чаи и легкий секс: сомнолог раскрыл секреты здорового сна

Травяные чаи и легкий секс: сомнолог раскрыл секреты здорового сна316Читать материал на украинском
Сомнолог, президент Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация медицины сна" Юрий Погорецкий раскрыл секреты здорового и спокойного сна.
"С 10 вечера до полуночи вырабатывается основная дозировка гормона мелатонина. Поэтому: кто хочет быть спокойным, мудрым, красивым, сексуальным, талантливым – ложитесь в 22:00", – посоветовал специалист.
Без проблем заснуть, по его словам, поможет отсутствие хронических стрессов и любовь в семье. Также стоит после 13:00 исключить кофеин и пить только травяные чаи.
"Ванная перед сном – теплая. Любовь перед сном – тантрическая. Легкий секс. Без физических нагрузок. Никаких соревнований не устраивайте. Инициативный – это с утра, когда работает кортизол. Мелатонин любит спокойствие, тишину, темноту. Поэтому в комнате должно быть темно и тихо. Температура желательно – не более 20 градусов", – рассказал Погорецкий.
Также в этом выпуске Студия Obozrevatel – о проблемах, к которым могут привести нарушения сна и банальный храп.
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