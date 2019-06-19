США поддержали курс ПриватБанка

Временный поверенный в делах США Кристина Квин посетила главный офис ПриватБанка в Днепре и высказала поддержку стратегического курса национализированного финансового учреждения.

Встреча представительницы Вашингтона с главой правления банка Петром Крумханзлом состоялась в рамках ее первой поездки за пределы Киева на новой должности 13 июня.

Петер Крумханзл подчеркнул необычайно важную роль ПриватБанка в экономике Украины и поблагодарил американских партнеров нашего государства за понимание этого факта. Временного поверенного в делах США заверили, что успешная работа крупнейшего банка Украины является первоочередным условием стабильности финансовой системы нашего государства.

Обеспечение такой стабильности при помощи эффективного корпоративного управления является одним из ключевых обязательств Украины перед западными кредиторами.

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