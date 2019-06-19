ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МедОбозГлавная

США поддержали курс ПриватБанка

348Читать материал на украинском

Временный поверенный в делах США Кристина Квин посетила главный офис ПриватБанка в Днепре и высказала поддержку стратегического курса национализированного финансового учреждения.

Встреча представительницы Вашингтона с главой правления банка Петром Крумханзлом состоялась в рамках ее первой поездки за пределы Киева на новой должности 13 июня.

Петер Крумханзл подчеркнул необычайно важную роль ПриватБанка в экономике Украины и поблагодарил американских партнеров нашего государства за понимание этого факта. Временного поверенного в делах США заверили, что успешная работа крупнейшего банка Украины является первоочередным условием стабильности финансовой системы нашего государства.

Обеспечение такой стабильности при помощи эффективного корпоративного управления является одним из ключевых обязательств Украины перед западными кредиторами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости