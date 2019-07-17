Украину может ждать новая эпидемия: врач рассказал, что атакует украинцев после кори

Член Ассоциации семейных врачей Украины Юрий Зинчук рассказал о том, что на Украину надвигается эпидемия еще одного смертельного заболевания.

Врач отметил, что смертность от заболевания кори в Украине была довольно высокой, но самое страшное, по его словам, то, что надвигается эпидемия дифтерии, вакцина от которой, для взрослого населения, не закупалось продолжительный период времени. Он подчеркнул, что на сегодняшний день прививки от дифтерии и столбняка делаются один раз в 10 лет. Она в достаточном количестве, она очень дешевая вакцина, но очень качественная и дает хороший иммунитет.

Он отметил, что вспышки дифтерии уже зафиксированы. Хотя, как и до этого кори, возникают после продолжительного отсутствия. Однако, по его заверению, эту эпидемию врачи уже ожидали. Врач допустил, что, по всей вероятности, возбудители мутируют, на что указывает то, что болеют и те, которые были привиты ранее.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!