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России может удастся избежать ответственности за сбитый Боинг: эксперт считает, что у суда есть проблемы

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Экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк считает, что в случае осуждения судом соучасников, но не исполнителей, сбивших малайзийский Боинг рейса МН-17 над Донбассом, России как государству удасться избежать ответственности.

По его словам, названые четыре персоны являются пособниками теракта, а имена организаторов и исполнителей не названы. Такая избирательность, перевод ответственности с должностных на частные лица, отсутствие их причастности к государственным структурам РФ, позволяет пострадавшей стороне не выдвигать обвинения по отношению России, как государству.

По его словам, начало судебного процесса, который, как отметил Вовк, может продлиться минимум пять лет , поставит точку, и организаторы этого теракта не будут установлены и Россия не будет привлечена к ответственности.

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