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"Чесать нельзя": врач объяснил опасность укусов комаров

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Укусы комаров могут вызывать аллергическую реакцию, но чесать места укусов врачи не советуют. Об этом рассказал главный иммунолог Киева Олег Назар.

"Яд перепончатокрылых насекомых содержит определенный белок, который прекращает сворачивание крови. На этот белок идет достаточно мощная аллергическая реакция. Если у людей есть сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта, у них выраженная аллергическая реакция – отек, покраснение, зуд", – сообщил врач.

"Укусы нельзя чесать. Зуд – это раздражение определенных рецепторов. Когда мы чешем до крови, рецептор разрушается, и это проходит. Когда мы начинаем чесать, сворачивание крови прекращается, усиливается отек и аллергическая реакция. Если очень чешется, мы должны это место остудить и принять любой антигистаминный препарат. Это немного уменьшает клинические проявления", – добавил он.

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