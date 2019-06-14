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Украинцев атакуют клещи: как спастить от укусов

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Главный иммунолог Киева Олег Назар рассказал, какую опасность несут укусы клещей и как от них защититься.

По словам эксперта, клещи любят кустарники и лиственные деревья. В хвойном парке с клещами поспокойнее. Клещи находятся в траве и кустарниках, кусают детей или взрослых, как правило, в нижнюю часть туловища.

Назар порекомендовал на природе использовать одежду с длинным рукавом, светлых оттенков, чтобы было видно клещей.

Также он посоветовал перед прогулкой на природе использовать репелленты, а придя домой – осматривать волосистую часть головы, подмышки, одежду, конечности на предмет укусов паразитов.

Если клеща вытянули самостоятельно, его надо положить в баночку и отнести в санстанцию, чтобы не заразиться болезнью Лайма.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Только полная изоляция этой банберовской клоаки "урина", защитит человечество от инфекций и болезней. Бетонный купол - лучший вариант.)))
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