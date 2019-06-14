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Будет жарко, но уже не везде: синоптик рассказал о погоде после Троицы

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Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык поделился прогнозом погоды на следующую неделю после Троицы, с 17 по 23 июня.

По его словам, спада мучительной жары, которая с начала июня установилась по всей Украине, пока не ожидается. Некоторое облегчение испытают жители западных областей Украины: там с 18-19 июня температура снизится до +22… +27 °C.

"Но это только запад Украины. На остальной территории без существенных изменений", – подчеркнул Билык.

Дожди синоптики прогнозируют только локальные и краткосрочные.

"Такие дожди даже сейчас, в эту жару, в некоторых местах проходят. Несколько дней назад в Межигорье был такой сильный ливень, что подтопил почти весь город", – отметил специалист.

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