Россия уже привыкла: эксперт объяснила, почему санкции по Крыму неизбежно будут продолжаться

Россия уже привыкла: эксперт объяснила, почему санкции по Крыму неизбежно будут продолжаться209Читать материал на украинском
Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская считает, что эффект от внедрения санкции имеют постоянный характер. По ее убеждению, экономика РФ уже к ним привыкла и пытается балансировать без учета их действия. Она подчеркнула, что тот кумулятивный эффект, который мы можем наблюдать за пять лет действия этих санкций, пока не привел к ситуации, когда Россия вынуждена изменить свое поведение на международной арене.
Она отметила, что в Евросоюзе нет единодушия о продлении санкций против России и то, что страны-члены ЕС продолжили эти санкции еще на год, это хорошо. Она напомнила, что в Европе регулярно раздаются из разных стран мысли, о необходимости пересмотра целесообразности этих санкций и различными политическими деятелями вносятся предложения об их частичной отмене или ослаблении.
Это, по ее словам, касается тех санкций, которые были введены за агрессию России на Донбассе, которые привязаны к выполнению Минских договоренностей. Зато, сделала оговорку эксперт, когда речь идет о санкциях в отношении Крыма, а именно такие санкции были продолжены, здесь есть солидарная позиция всех государств-членов Евросоюза, поскольку они не признают аннексию украинского полуострова.
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