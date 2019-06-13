Россия уже привыкла: эксперт объяснила, почему санкции по Крыму неизбежно будут продолжаться

Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская считает, что эффект от внедрения санкции имеют постоянный характер. По ее убеждению, экономика РФ уже к ним привыкла и пытается балансировать без учета их действия. Она подчеркнула, что тот кумулятивный эффект, который мы можем наблюдать за пять лет действия этих санкций, пока не привел к ситуации, когда Россия вынуждена изменить свое поведение на международной арене.

Она отметила, что в Евросоюзе нет единодушия о продлении санкций против России и то, что страны-члены ЕС продолжили эти санкции еще на год, это хорошо. Она напомнила, что в Европе регулярно раздаются из разных стран мысли, о необходимости пересмотра целесообразности этих санкций и различными политическими деятелями вносятся предложения об их частичной отмене или ослаблении.

Это, по ее словам, касается тех санкций, которые были введены за агрессию России на Донбассе, которые привязаны к выполнению Минских договоренностей. Зато, сделала оговорку эксперт, когда речь идет о санкциях в отношении Крыма, а именно такие санкции были продолжены, здесь есть солидарная позиция всех государств-членов Евросоюза, поскольку они не признают аннексию украинского полуострова.

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