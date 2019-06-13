Продление моратория на проверку бизнеса может обернуться негативными последствиями для экономики Украины

Исполнительный директор Офиса эффективного регулирования Алексей Дорогань, комментируя необходимость изменений в государственном регулировании украинского бизнеса, отметил, что объявленный ранее мораторий на проверки не мог продолжаться вечно.

По его словам, это бы привело к закрытию доступа украинскому бизнесу на рынки Евросоюза, что неизбежно бы привело к ухудшению торгового баланса. Вместе с потерей денег, в Украине бы не возрастала, а наоборот, уменьшалась экономика и возник бы риск инфляции, дефолта, безработицы и остальных негативных процессов.

И после закрытия российского рынка, единственным крупным рынком, на котором бы мог работать украинский бизнес, это был рынок Европы.

Однако, по его словам, старая система проверок, в том виде, какой она была, не может продолжать существовать.

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