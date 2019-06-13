Суд отозвал лицензию у авиакомпании SkyUp: авиаюрист объяснил, почему это ни к чему не обяжывает авиаторов

Авиаюрист Андрей Гук отметил, что пассажиры, которые имеют на руках приобретенные билеты на рейсы авиакомпании SkyUp, могут не волноваться из-за отмены или переноса рейсов авиакомпании.

По его словам, решение Барышевского суда, имеет очень много нарушений, как по сути, так и по процессуальной форме, с очень большой вероятностью должна быть отменена. В частности, он отметил, этот суд не имел права рассматриваться, поскольку такие иски рассматриваются по месту нахождения авиакомпании.

Даже если исходить из того, что это постановление может быть выполнено, то ее выполнение, сделал оговорку юрист, должно происходить согласно процедуре исполнительного производства, когда государственный исполнитель должен появиться к Госавиаслужбы и обязать остановить действие лицензии авиакомпании SkyUp.

Но, как напомнил авиаюрист, есть соответствующий закон, который регулирует лицензирование и лицензионные правила, согласно которому решение суда не может быть основанием для приостановления действия лицензии. Такое право имеет только Госавиаслужба, которая во время собственных проверок находит какие-то нарушения.

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