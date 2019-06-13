Освобождение Мариуполя: ветеран АТО объяснил знаковость событий 5-летней давности

Волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай отметил, что освобождение Мариуполя от российских террористических войск 5 лет назад, 13 июня 2014, было крайне важным, учитывая доминирование пропаганды Российской Федерации.

По его словам, на тот момент Россия постоянно проводила информационные операции, которые, в первую очередь, были направлены на граждан, проживавших в Донецкой и Луганской областях. Она демонстрировала как бы "поддержку населения", говорила о "несостоятельность украинской армии". Это, по его мнению, было фоном и основой для расширения оккупации.

Он считает, что боевые действия вокруг Славянска, когда преступники и маргиналы захватили город, показали, что такое реальная война. И поэтому, по его убеждению, мариупольцы не захотели, чтобы война приходила в их дом; они не были готовы с оружием в руках защищать город, но не оказывали сопротивления украинской армии, как это было в Донецке, Луганске или Славянске, где они добровольно соглашались выполнять роль живого щита перед террористами.

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