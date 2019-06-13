ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МедОбозГлавная

Гибридная депортация крымских татар: активист раскрыл смысл репрессий Кремля против коренного народа Крыма

68Читать материал на украинском

Журналист, крымскотатарский активист Айдер Муждабаев заявил, что целью репрессий российских оккупационных властей против крымских татар в Крыму является вынуждение коренных жителей полуострова к тому, чтобы они покинули свою родину.

По его словам, эта цель не менялась, начиная со времен первой аннексии 1783 года. Он подчеркнул, что российские оккупационные власти занимаются этим методично и снижают процент крымскотатарского населения на полуострове.

Он отметил, что сегодня для запугивания коренного населения, они объявляются террористами не имея ни доказательств, ни орудий для вменяемого им террора и напомнил, что такая же тактика, по объявлению обвинений в терроризме, была использована против украинского режиссера Олега Сенцова.

Использование статьи "терроризм", по словам журналиста, очень удобна для оккупантов, так как предусматривает очень большие сроки заключения и является сигналом всем остальным крымским татарам о том, что это место для них опасно и лучшим решением будет отъезд.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персоны
Айдер МуждабаевАйдер Муждабаєв
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости