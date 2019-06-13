Гибридная депортация крымских татар: активист раскрыл смысл репрессий Кремля против коренного народа Крыма

Журналист, крымскотатарский активист Айдер Муждабаев заявил, что целью репрессий российских оккупационных властей против крымских татар в Крыму является вынуждение коренных жителей полуострова к тому, чтобы они покинули свою родину.

По его словам, эта цель не менялась, начиная со времен первой аннексии 1783 года. Он подчеркнул, что российские оккупационные власти занимаются этим методично и снижают процент крымскотатарского населения на полуострове.

Он отметил, что сегодня для запугивания коренного населения, они объявляются террористами не имея ни доказательств, ни орудий для вменяемого им террора и напомнил, что такая же тактика, по объявлению обвинений в терроризме, была использована против украинского режиссера Олега Сенцова.

Использование статьи "терроризм", по словам журналиста, очень удобна для оккупантов, так как предусматривает очень большие сроки заключения и является сигналом всем остальным крымским татарам о том, что это место для них опасно и лучшим решением будет отъезд.

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