Могут возникнуть большие проблемы: эксперты предупреждают о рисках запуска энергорынка

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что после налаживания всех связей между участниками, можно говорить о том, что энергорынок заработал.

По его словам, рынок, в частности энергетический, это сложная социальная система, в которой, при неналаженных связях, нет уверенности в том, что заработают отношения не только между потребителями и производителями, но и между участниками рынка, которые должны согласовать сложную систему учета потребления и расчетов в реальном времени.

Он выразил сожаление, что представители органов исполнительной власти не понимают всю сложность этой системы, относятся к этому пренебрежительно. По его словам, те риски, о которых сейчас предупреждают эксперты энергорынка. могут перейти в очень большие проблемы, одной из которых может стать удорожание электроэнергии для конечных потребителей.

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