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Отдых с доставкой на дом: как зеленый турбизнес решает проблемы с инфраструктурой

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Эксперт по зеленого туризма Любовь Гавловская отметила, что развитие зеленого туризма напрямую связан с развитием инфраструктуры.

По ее словам, в Европе и США, где этот вид туризма становится все более популярным, поддержка на государственном и местном уровнях осуществляется в том числе через развитие и развитие инфраструктуры. Так, по ее словам, в наиболее популярных местах в Закарпатье в определенные сезоны нелегко добраться.

Другой проблемой может стать отсутствие разветвленного сообщение между выбранной усадьбой и транспортным узлом, к которому прибывает турист, не имеющий авто, или решил воспользоваться железной дорогой или авиаперелетом. В таких случаях, по ее словам, хозяин усадьбы может приехать за своим гостями и доставить к месту отдыха.

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